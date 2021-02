Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Eftimescu (68 de ani) a fost numit director general interimar al clubului Dinamo, in Consiliul de Adminstrație de astazi. Constantin Eftimescu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo, are noi prerogative incepand de astazi. Intr-o ședința la care Pablo Cortacero nu a avut…

- ​Claudiu Nasui a anunțat joi ca renunța la numirea pe funcție de director în cadrul Ministerului Economiei a unei persoane care are decizie, în prima instanța, de colaborare cu Securitatea. Ministrul considera ca dosarul CNSAS împiedica numirea acestei persoane, Claudia Florina Prisecaru,…

- Claudiu Nasui și-a aparat decizia de a o propune pe Claudia Florina Prisecaru, care are o decizie nedefinitiva de colaborare cu Securitatea și este apropiata de fostul ministru PSD Eugen Teodorovici, in funcția director general adjunct in Ministerul Economiei. „E nevoie de oameni, de persoane care au…

- Costin Grigore, fost consilier local PNL in perioada 2018-2020 va fi detașat director la CSM Ploiești, informeaza Observatorul Prahovean. In prezent, acesta ocupa funcția de consilier personal al primarului Ploieștiului, Andrei Volosevici. Absolvent al Facultații Management Financiar…

- Sorin Manda, cumnatul actualului primar al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, este noul director general interimar al Aeroportului Internațional din Craiova. Acesta a fost numit in funcție prin hotararea Consiliului de Administrație, informeaza site-ul local Gazeta de Sud.Sorin Manda il inlocuiește in…

- Florin Goidea a fost votat noul director general al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime ConstantaConform surselor noastre, Florin Goidea a fost votat noul director general al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta, in urma sedintei Consiliului de Administratie,…

- Consiliul de Administratie al Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 11.11.2020, a numit incepand cu data de 17.12.2020 , in functia de director general pe Ilie Marius. Consiliul de Administratie al Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 11.11.2020, a numit incepand cu data de 17.12.2020, in functia…

- Mihaela Prodeus a fost numita la inceputul lunii noiembrie director general la SMART S.A., societatea care asigura mentenanța pentru Transelectrica. Nu are nicio legatura cu domeniul, dar este om de baza la PNL. Ca și noul președinte CA, Florentin Popa, secretar general al PNL Argeș. El a candidat de…