- Incepand din luna septembrie, Jerome Olive va asigura funcția de director general al Automobile Dacia si director general al Groupe Renault Romania, inlocuindu-l pe Antoine Doucerain. Responsabilitatile si atributiile lui Jerome Olive vor fi exercitate pe perioada de interimat pana la o noua nominalizare…

- Definitoriu pentru Dacia este sa faca mașini atractive, de buna calitate, la cel mai bun preț, iar acest lucru se va pasra și in viitor, a declarat pentru 0-100.ro Antoine Doucerain la aniversarea de 50 de ani a Dacia, care a avut loc Duminica, 2 Septembrie, in Parcul Herastrau și pe asfalt intre Piața…

- Intrebarea „Ce meserie mi se potrivește?” este foarte des intalnita in randul tinerilor la inceput de drum. Elevii din anii terminali de școala cauta oportunitați care sa le ofere rapid o rampa de acces spre un mediu de lucru stabil, cu posibilitate de invațare a unei meserii și promovare profesionala.…

- Scoala Populara de Arte si Meserii din Sfantu Gheorghe, aflata in subordinea Consiliului Judetean Covasna, a initiat o expozitie itineranta cu piese de mobilier pictat, pe care o va prezenta anul acesta in mai multe orase din tara, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri. „Anul Centenarului…

- rConsilierul prezidențial Simina Tanasescu și-a dat demisia in contextul scandalului privindu-l pe judecatorul Petre Lazaroiu de la Curtea Constituționala, informeaza Cotroceniul. ”In ultimele zile, in spațiul public au aparut speculații cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra unui judecator…