Incredibil cum o cheamă de fapt pe Maria Ciobanu! Nume reale ale vedetelor din România Vedetele autohtone au devenit consacrate cu un nume pe care nu il au in buletin. Mai mulți artiști de la noi au devenit cunoscuți sub pseudonime, publicul neștiind ca, in realitate, aceștia se numesc cu totul altfel. Printre ei: Nelu Ploieșteanu, Sofia Vicoveanca, Maria Ciobanu, Cornelia Catanga, Clejanii sau Vali Vijelie, potrivit click.ro. Nelu Ploieșteanu (69 ani) se numește in realitate Ion Dumitrache, deși toata lumea il știe dupa numele cu care s-a consacrat. Toata lumea ii spunea Ploieșteanu, iar Nelu venea de la Ion. Și pentru ca erau mulți de "Ion" in muzica, artistul a preferat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

