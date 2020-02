Meciuri aprige în handbalul juvenil timişean

Ultima zi a săptămânii trecute a fost una plină de handbal pe semicercul juvenil. În cocheta sală de sport din Moşniţa Nouă s-a desfăşurat... The post Meciuri aprige în handbalul juvenil timişean appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]