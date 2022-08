Stiri pe aceeasi tema

- Guvern se grabește incet și extrem de incet cand vine vorba de monitorizarea electronica a infractorilor: doar trei județe și Bucureștiul ar putea beneficia de sistemul pilot, pana la sfarșitul anului. In rest, lucrurile se intind pe inca trei ani. Astazi a intrat in vigoare Hotararea de Guvern referitoare…

- Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati sa intervina in peste 20 de cazuri in decurs de 24 de ore, anunta, ieri, pe pagina sa de Facebook Salvamont Romania. Au fost misiuni in Gorj, Sinaia, Bistrita-Nasaud, Mures, Hunedoara, Sibiu, Caras-Severin, Arges, Sacele, Brasov, Neamt, Cluj, Satu…

- Administrația Naționala ”Apele Romane” a emis o atenționare hidrologica de cod galben pe raul Suceava bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior, raul Moldova bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Suceava si Neamt) și pe raul Bistrita bazin superior si afluenti…

- ■ pentru perseverenta infractionala, individul a fost incatusat ■ in alt caz, politistii au dat de un sofer drogat cu cannabis ■ Un tinar in virsta de 24 de ani, din Harghita, a reusit performanta de a fi depistat la volan baut si fara permis in doua rinduri, in mai putin de jumatate de luna. […] Articolul…

- Asociația de salvamontiști din Neamț a prezentat un caz șocant petrecut miercuri intre Șeaua Muntelui și zona La Morminte din masivul Ceahlau. O clujeanca a solicitat sprijinul echipelor de salvare, dupa ce s-a accidentat pe traseu și a fost lasata in urma de grupul din care facea parte. „Apel…

- FOTO ȘTIREA TA| „Parca aici s-a dat razboiul din Ucraina”: Cum arata drumul de la intrarea in municipiul Aiud, parte din Transalpina de Apuseni „Parca aici s-a dat razboiul din Ucraina”: Cum arata drumul de la intrarea in municipiul Aiud, parte din Transalpina de Apuseni Drumul care se afla la intrarea…

- Zeci de liceeni au jucat rolul de judecatori, procurori, grefieri si avocati intr-un maraton de procese simulate. Judecatoria din Odorheiu Secuiesc a gazduit ieri activitatile elevilor de la una din cele 17 scoli din judet implicate in proiectul national FAST – Fii Avocat in Scoala Ta. Andreea Szabo,…