Încrederea în marile democrații ale lumii s-a prăbușit în timpul pandemiei (sondaj) Încrederea publica în guvernele care conduc democratiile lumii s-a prabusit la noi cote negative în legatura cu modul de gestionare a pandemiei de coronavirus, dar si pe fondul pesimismului în privinta economiei, arata un studiu realizat pe plan global, citat marti de Reuters și Agerpres.



Studiul Edelman Trust Barometer indica în schimb o crestere a încrederii în mai multe state autocrate, mai ales China, precum si un nivel solid de încredere în mediul de afaceri, datorita rolului acestuia în dezvoltarea de vaccinuri si adaptarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

