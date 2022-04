Încotro merge economia Ucrainei? Argumente pentru o revenire în forță Estimarile pe termen scurt pentru economia Ucrainei sunt extrem de volatile, dar exista investitori care susțin ca țara va reveni puternic, odata ce razboiul va fi caștigat, se arata intr-o analiza publicata de Kyiv Post. La inceputul acestei saptamani, Școala de Economie din Kiev a emis o prognoza care estimeaza costurile directe actuale ale razboiului impotriva Ucrainei la aproximativ 80 de miliarde de dolari. Aceasta estimare se bazeaza pe dovezi ca invazia rusa a „distrus, deteriorat sau confiscat” o urmatoarele: 3.000 de kilometri de drumuri; 37.000 mp de locuințe; 319 gradinițe; 205 instituții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

