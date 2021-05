Stiri pe aceeasi tema

- Sute de kilograme de azotat de amoniu, substanța care a provocat explozia devastatoare de la Mihailești in 2004, au fost gasite de polițiștii de la Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase (AESP) depozitate necorespunzator la o societate agricola din Sahateni. Verificarile au avut loc joi,…

- Politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au actionat pe linia prevenirii, identificarii si sanctionarii faptelor de natura penala si contraventionala la regimul produselor de protectie a plantelor.

- Ieri, 4 mai a.c., politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase cu sprijinul Serviciului pentru Actiuni Speciale, au efectuat un numar de trei perchezitii domiciliare pe raza localitatilor Lechinta si Chirales, in urma carora a fost identificat pistolul folosit in inregistrarea…

- Politistii au capturat, de la inceputul anului, aproape 650 de arme, dintre care 265 letale, dar si 11 tone de articole pirotehnice si 37 de kilograme de mercur. ”In primele 3 luni ale anului, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase - I.G.P.R., politistii au desfasurat…

- „Captura” impresionanta a IPJ Alba: 100 de kilograme și 995 de litri de produse fitosanitare periculoase, CONFISCATE de polițiști Polițiștii din Alba au continuat verificarile privind activitațile in domeniul fito–sanitar. Au fost indisponibilizate 100 de kilograme și 995 de litri de biocide și produse…

- V. S. Polițiști de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Prahova au efectuat mai multe controale la societațile care comercializeaza și utilizeaza produse pentru protecția plantelor. La controale, politistii au descoperit, la sediile a doua societați comerciale, circa 48 de tone de ingrasaminte…

- Polițiștii din Alba au facut patru percheziții la doua firme din județ, cu activitate in domeniul fito–sanitar și au indisponibilizat 112 kilograme și 56 de litri de biocide și produse de protecția plantelor. Potrivit IPJ Alba, joi, 18 martie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase…

- Un bistrițean a sunat la 112, anunțand ca a pus o bomba in sediul BCR din inima Bistriței. Alarma s-a dovedit a fi falsa, iar apelantul a fost gasit drogat, fiind internat in spital. Acesta și-a revenit, iar polițiștii l-au reținut. Ieri au decis sa-l trimita o luna de zile dupa gratii. In 10 februarie,…