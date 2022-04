Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini publicate de Armata Ucraineana arata ca soldații ruși au sapat tranșee in apropierea centralei nucleare de la Cernobil, in așa-numita Padure Roșie, porțiunea cel mai puternic contaminata radioactiv a zonei de excludere.

- Pozitii abadonate ale militarilor rusi intr-o parte puternic radioactiva a zonei de excludere de langa Cernobil pot fi vazute intr-o filmare cu drona facuta publica de autoritatile ucrainene, relateaza CNN. Videoclipul, filmat de armata ucraineana și difuzat pe Telegram de Energoatom, operatorul de…

- Pozitii abadonate ale militarilor rusi intr-o parte puternic radioactiva a zonei de excludere de langa Cernobil pot fi vazute intr-o filmare cu drona facuta publica de autoritatile ucrainene. Imaginile video, filmate de armata ucraineana si publicate pe Telegram de Energoatom, operatorul de stat al…

- Pozitii abandonate ale militarilor rusi intr-o parte puternic radioactiva a zonei de excludere de langa Cernobil pot fi vazute intr-o filmare cu drona facuta publica de autoritatile ucrainene, relateaza CNN.

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca numarul victimelor civile va crește, pentru ca atrocitațile de la Bucha au corespondent in multe alte localitați aflate in ultimele saptamani sub controlul invadatorilor

- Un guvernator ucrainean susține ca rușii au sapat tranșee in solul contaminat de la Cernobil. Cateva imagini obținute cu ajutorul dronei par sa confirme informația, anunța Sky News. Conform procedurii, persoanele care viziteaza zona de excludere de la Cernobil sunt rugate sa nu atinga solul din cauza…

- Responsabili ai autoritatii nucleare ruse Rosatom au ajuns vineri la cea mai mare centrala nucleara din Ucraina, centrala de la Zaporojie, bombardata pe 4 martie si ocupata de trupele ruse, afirmand ca au facut deplasarea pentru a verifica nivelul de radiatie, a anuntat sambata agentia nucleara ucraineana…

- Centrala din Cernobil a ramas fara curent electric. Compania de stat Energoatom a anuntat ca acolo activeaza generatoare, care insa ar putea funcționa doar 48 de ore. Furnizorul de energie din Ucraina anunta ca nu poate interveni din cauza razboiului.