- Victor Pițurca (66 de ani) trage un semnal de alarma și spune ca Steaua nu va avea drept de promovare in Superliga nici la finalul sezonului de Liga a 2-a. ”Domnilor, trece timpul și ne trezim iar ca Steaua nu poate promova! Nu vad sa se fi luat vreo masura, trece timpul și va incepe campionatul și…

- Dupa doua sezoane la formația sarda, Razvan Marin (26 de ani) a fost cedat de Cagliari pana in iunie 2023 la Empoli, care il poate transfera definitiv platind la anul 7 milioane de euro. Cagliari a retrogradat, dar Razvan Marin nu va evolua in proximul sezon in Serie B. Dupa doi ani in Sardinia, mijlocașul…

- CSA Steaua a anunțat ca a renunțat la 8 fotbaliști inainte de noul sezon. Printre aceștia, veteranii Liviu Bajenaru (39 de ani) și Vasile Buhaescu (34). „Militarii” fac curațenie in lot inaintea noului sezon de Liga 2, unul in care spera ca vor avea drept de promovare in primul eșalon. Clubul Armatei…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat ca echipa pe care ministerul o patroneaza, CSA Steaua, nu merita sportiv sa promoveze in Liga I, dar a precizat ca FRF nu ar fi trebuit sa-i interzica disputarea barajului pentru accederea in primul esalon, conform news.ro. Fii la curent…

- Romania a introdus acele AMEF- casele de marcat cu memorie fiscala. Ele au fost introduse printr-o soluție extrem de invechita. Practic, i-au obligat pe toți sa cumpere case de marcat deși puteau introduce o soluție in care sa emiți bonul printr-o aplicație gestionata de ANAF cu ajutorul unui telefon…

- Presedintele fondator al Platformei DA, Andrei Nastase, se arata critic fata de activitatea actualei guvernari si spune ca Guvernul Gavrilita este complet ineficient. Nastase spune ca Moldova este prost condusa de actuala guvernare, iar meritul gestionarii corecte a crizei refugiatilor nu este al autoritatilor,…

- Dinamo și UTA au remizat, scor 1-1, in etapa #9 din play-out. A fost ultimul meci din campionat pentru cele doua formații. Dinamo se pregatește acum de baraj. Alexandru Rauța (29 de ani), capitanul „cainilor” a vorbit despre lupta pentru salvarea de la retrogradare. Dinamo a incheiat sezonul pe antepenultimul…

- Fostul comandant suprem aliat al NATO pentru Europa susține ca „incompetența uimitoare” a armatei ruse in Ucraina a dus la pierderea unor generali și ofițeri de varf, fara precedent in istoria moderna. „In istoria moderna nu exista nicio situație comparabila in ceea ce privește moartea generalilor.…