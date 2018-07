Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii, a scris pe Facebook ca intalnirea Comitetului de duminica a inceput la ora 10.00 cu anuntul presedintei de sedinta ca nominalizarea Rosiei Montane se va discuta la finalul panelului, dupa toate celelalte situri ramase pe lista, dar Comitetul nu a anuntat…

- PROTEST…Cinci vasluieni au protestat ieri, in Piata Civica, impotriva deciziei Guvernului Dancila de a opri procedura de includere a Rosiei Montana in patrimoniul UNESCO. Organizatorii protestului spun ca prin aceasta decizie, Guvernul Romaniei a batut palma cu Gold Corporation, compania canadiana interesata…

- Roșia Montana trebuie consevata și inclusa in patrimoniul european, susțin activiștii de mediu și cetațenii care au organizat manifestația de protest de vienri, 8 iunie. In plus, peste 5.000 de oameni au semnat o petitie online prin care cer UNESCO sa pastreze pe agenda dosarul zonei Rosia Montana,…

- O manifestatie de sustinere a conservarii Rosiei Montane este anuntata pentru vineri, in Piata Universitatii din Capitala, dupa ce Guvernul ar fi oprit procedura de includere a zonei in patrimoniul UNESCO, fara dezbatere publica sau anunt prealabil. De asemenea, aproape 4.000 de oameni au semnat o petitie…

- Procedura privind includerea Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO a fost oprita de Guvernul Romaniei, pe motivul procesului cu Gabriel Resources. Potrivit g4media.ro, cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii si transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului…

- Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii și transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat pentru G4Media.ro ambasadorul Adrian…

- Guvernul a oprit procedura de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO pe motiv ca Romania este in proces de arbitraj cu compania privata care a initiat proiectul minier din Apuseni.

- Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii și transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat pentru G4Media.ro ambasadorul Adrian…