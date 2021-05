Finala Ligii Campionilor dintre Chelsea și Manchester City are loc sambata, 29 mai, de la ora 22:00, pe Estadio do Dragao din Porto, și va fi transmisa in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus. In tribune vor fi 16.500 de fani. Cele doua finaliste sunt insoțite in Portugalia de cate 6.000 de suporteri. Fanii englezi ajunsi la Porto au provocat primele incidente cu inaintea finalei. Un fan a fost internat la spital cu rani ușoare, potrivit Daily Mail. Suparați ca barurile in care au baut tone de bere au fost inchise la ora 22:30, suporterii celor doua echipe din Anglia s-au rafuit…