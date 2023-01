Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de pasageri au fost intoxicati luni, dupa un scurtcircuit in metroul din Ciudad de Mexico, cel mai recent episod dintr-o serie de incidente care au dus la intarirea securitatii intr-una dintre cele mai frecventate retele din lume.

- Cel putin o persoana a murit si alte 57 au fost ranite intr-o coliziune intre doua trenuri de metrou, la Ciudad de Mexico, capitala Mexicului, au anuntat sambata, 7 ianuarie, autoritatile, citate de AFP, potrivit News.ro. Sunt 57 de persoane ranite, unele cu rani usoare, dar care au ajuns totusi la…

- Un judecator federal din Ciudad de Mexico a suspendat, vineri, extradarea fiului temutului lider al traficanților de droguri Joaquin „El Chapo” Guzman, Ovidio Guzman, in Statele Unite, la o zi dupa ce acesta fusese arestat intr-o operațiune ca in filme, d

- FIFA investigheaza comportamentul suporterilor mexicani, in urma eliminarii nationalei tarii lor de la Cupa Mondiala 2022, Federatia de fotbal din Mexic anuntand joi ca fanii sai sunt acuzati de scandari homofobe, informeaza DPA. Mexicul s-a oprit in faza grupelor la Mondialul din Qatar, desi a reusit…

- Urmatorul turneu Metallica in Europa si America de Nord, pentru promovarea noului album al trupei de heavy metal intitulat "72 Seasons", va incepe in aprilie 2023 la Amsterdam si se va incheia in capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, in septembrie 2024, transmite luni agentia EFE. Fii la curent…