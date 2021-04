Incidența crescută a îmbolnăvirilor cu noul virus aduce restricții suplimentare în Prahova Municipiile Ploiesti si Campina, dar si alte orase – in scenariul rosu N. Dumitrescu Ca și la nivel național, și in Prahova rata de incidența a imbolnavirilor cu noul coronavirus este in creștere, motiv pentru care, sambata, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Prahova s-a intrunit intr-o noua ședința, stabilindu-se noi restricții in localitațile care au depașit rata de trei cazuri la mia de locuitori. Astfel, dupa ce, inițial, Ploieștiul fusese incadrat in scenariul galben, incepand de astazi, timp de doua saptamani, municipiul reședința al Prahovei a trecut in scenariul roșu,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de vineri, 2 aprilie, in trei localitați din Prahova se vor aplica restricții suplimentare de circulație pentru ca rata de incidența covid depașește 4 cazuri active la mia de locuitori.Este vorba de Paulești (rata de incidența este 5,21), Vadu Sapat (4,38) și Adunați (4,08).Decizia a fost…

- Depasirea ratei de trei cazuri la mie si intrarea in scenariul rosu nu inseamna, insa, carantina! Violeta Stoica Datele oficiale facute publice de autoritațile județene arata ca Ploieștiul a intrat, ieri, in scenariul roșu, odata cu depașirea pragului de trei cazuri de coronavirus la mia de locuitori.…

- Rata infectarilor a ajuns la 3 la mie, la Ploiești, conform informațiilor transmise miercuri de Prefectura Prahova. In total, in 10 localitați din județ se considera ca riscul de infectare este foarte mare, la acest moment, iar altele ar putea completa lista, pana la finalul saptamanii, cand este…

- 7 unitati administrative din Prahova inregistreaza o incidenta de peste 3 la mia de locuitori, intre care Paulesti, Plopu si Baicoi, unde incidenta a depasit 4 cazuri la mia de locuitori. Ph-oine.ro va prezinta lista tuturor UAT-urilor din judet si incidenta acestora. LOCALITATE POPULATIE DEPABD INCIDENTA…

- Numarul cazurilor active in județul Prahova a crescut din nou, ceea ce se reflecta și in rata infectarilor. Indicatorul a ajuns astazi la o valoare de 1,7 la mie. In continuare, cea mai mare incidența a cazurilor active este la Paulești. De astazi, și Sinaia figureaza in zona roșie, dupa rata…

- V. S. Orașul Sinaia a trecut, ieri, de pragul de trei cazuri de coronavirus la mia de locuitori, conform datelor Direcției de Sanatate Publica Prahova, cu o rata a incidenței de 3,05 la mie. Și patru comune prahovene aveau ieri mai mult de trei cazuri la mia de locuitori: Paulești (4,93 la mie), Albești…

- Pana ieri, la peste 24.000 de persoane din judet le-a fost administrat și rapelul N. D. Avand in vedere centrele de vaccinare care deja sunt operaționale in Prahova, cat și cele care urmeaza sa fie deschise pentru urmatoarea etapa de imunizare a populației, autoritațile de la nivel județean implicate…

- V. Stoica A inceput din nou sa creasca rata de infectare cu SARS Cov-2 in anumite localitați din județul Prahova, potrivit datelor furnizate de Instituția Prefectului. La doar cateva zile distanța de ultima raportare a ratei incidenței cumulative pentru o perioada de 14 zile, a mai aparut o comuna prahoveana…