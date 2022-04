Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat care sunt cifrele privind incidența in județul și localitațile din Brașov. Sunt infectate 1.734 de persoane. In 8 localitați nu exista persoane pozitive la coronavirus. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENȚA02.04.2022 – total64949817342.67SANPETRU10918585.31MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica incidența in municipiul Brașov este 4,08, iar in județ rata de infectare a ajuns la 2,67. Sunt pozitive 1.734 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENȚA01.04.2022 – total64949817342.67SANPETRU10918615.59MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica incidența in județul Brașov este 2,68, in creștere fața de ieri – 2,61. Și in municipiul reședința rata de infectare este in creștere, a ajuns la 4,13, fața de 4,06, ieri. Sunt pozitive 1.738 de persoane. La Sanpetru, rata a crescut peste…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica incidența in județul Brașov este 2,55, in creștere fața de ieri – 2,39. Și in municipiul reședința rata de infectare este in ușoara creștere, a ajuns la 3,97, fața de 3,76, ieri. Sunt pozitive 1.653 de persoane. La Sanpetru, rata a crescut…

- Direcția de Sanatate Publica a prezentat ultimele cifre privind gradul de infectare in Brașov. Astfel, incidența in județ este de 2,38, fața de 2,41 la mia de locuitori, cat se inregistra ieri, iar in municipiul reședința rata de infectare este de 3,7 la mie, fața de 3,74 la mie. Sunt pozitive 1545…

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat ca incidența in municipiul Brașov este 6,43 la mia de locuitori, comparativ cu 6,62, pragul atins ieri. In județ rata de infectare este de 4,66 fața de 4,83, cat se inregistra ieri. Sunt pozitive 3.028 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENȚA10.03.2022…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica incidența in municipiul Brașov este 9,27. In județ rata de infectare este 6,83. Sunt pozitive 4.435 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENȚA4.03.2022 – total64952944356.83SANPETRU1084311210.33ORAS PREDEAL47734810.06MUNICIPIUL…

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din județul Brasov. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA12.01.2022 – total64963019222.96ORAS PREDEAL4793347.09BRAN5318376.96SERCAIA2979196.38FUNDATA70045.71ORAS GHIMBAV8002364.50SANPETRU10735484.47MUNICIPIUL BRASOV29267212164.15ORAS…