Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor COVID-19 in București a scazut sambata sub 1,5 la mia de locuitori, potrivit Direcției de Sanatate Publica. Sambata, rata de infectare in Capitala a ajuns la 1,47, fața de 1,58 cu o zi in urma. In urma cu o luna, in 4 noiembrie, rata de infectare in București era 12,44. Cea mai mare…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile este de 4,76 cazuri la mia de locuitori in București, informeaza Directia de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data de 22 octombrie: 16,54 cazuri la mia de locuitori. In urma cu o zi, incidenta…

- Incidenta cazurilor COVID din Bucuresti a ajuns marti, 16 noiembrie, la 5,34 de cazuri la mia de locuitori, anunța Direcția de Sanatate Publica. Fața de ziua precedenta, valoarea a scazut cu 0,44.Rata de infectare din Bucuresti continua sa scada, iar in ultimele 10 zile s-a injumatatit si a ajuns marti…

- Incidența cazurilor de COVID-19 in Capitala a ajuns, luni, la 5,78 la mia de locuitori. Este o scadere de 0,48 la mie fața de ziua de ieri, 14 noiembrie, și pentru prima data cand incidenta este sub pragul de 6 la mie, dupa data de 30 septembrie.Cea mai mare incidența a cazurilor COVID din Bucuresti…

- Rata de infectare in Capitala continua sa scada și a ajuns miercuri la 8,35, fața de 8,89 cu o zi in urma, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica București. Este a douazecea zi consecutiva de scadere a incidenței cazurilor COVID-19 la mia de locuitori in București. In urma cu o luna,…

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori in Capitala continua sa scada și a ajuns marți la 8,89, fața de 9,49 cu o zi in urma, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica București. Rata de infectare in București a scazut luni sub 10 la mie. Incidența cazurilor COVID-19 in București…

- Incidența cazurilor COVID-19 in București a ajuns miercuri la 16,51, fața de 16,44 la mia de locuitori cu o zi in urma, arata datele publicate de Direcția de Sanatate Publica. Creșterea este una ușoara incepand de marți, dupa saptamani intregi de urcare accelerata a ratei de infectare. In urma cu o…

- Incidența cazurilor de infectare cu coronavirus a trecut de 15 la mie, miercuri, in București, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Cum a crescut rata de infectare in București, in septembrie și octombrie 13.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.112.10.2021 – ora 10:00 – valoarea…