- Politia britanica a impuscat un barbat in Streatham, in sudul Londrei, in ceea ce a calificat drept un incident de natura terorista in care "se crede ca mai multi oameni au fost injunghiati", a anuntat duminica Politia Metropolitana, citata de Reuters, scrie Agerpres."Un barbat a fost impuscat…

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu un vehicul intr-un grup de pietoni, in Londra, informeaza postul de televiziune Sky News, citat de Hotnews.Incidentul a avut loc luni seara, in zona Willingale, de la periferia Londrei.Un barbat in varsta de 51 de ani a…

- Politia britanica a anuntat ca fortele sale au impuscat vineri un barbat intr-un incident pe Podul Londrei, incident pe care il trateaza ca pe unul terorist, transmite Reuters. ‘In acest stadiu, circumstantele referitoare la incidentul de pe Podul Londrei raman neclare’, a transmis politia pe Twitter.…

- UPDATE, ora 17:00 – Politia londoneza a anuntat ca a fost chemata in urma unui incident pe Podul Londrei, soldat cu injunghierea unor persoane, si ca un suspect a fost retinut, transmite Reuters. ‘Politia a fost chemata la ora 1.58 p.m. la locul unei injunghieri in apropiere de Podul Londrei’, a indicat…

- Poliția britanica a anunțat joi ca a arestat pe aeroportul Heathrow din Londra un barbat de 26 de ani care calatorea din Turcia, sub suspiciunea de activitați teroriste care ar avea legatura cu Siria, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Lia Olguța Vasilescu a LUAT FOC dupa anunțurile…