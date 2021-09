Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost salvat de la moarte intr-o localitate din judetul Neamt. Animalul se agatase intr-un gard de unde n-a mai putut scapa. Satenii, desi traiesc sub amenintarea ursilor care le intra in gospodarii inclusiv peste zi, au reusit sa il elibereze.

- UPDATE – Ursul care s-a prins intr-un gard de sarma, marti, in comuna Bicaz-Chei din judetul Neamt, a fost eliberat si a plecat in padure. Primarul comunei Bicaz-Chei, Gheorghe Oniga, a declarat pentru AGERPRES ca seful fondului de vanatoare din zona a taiat sarmele in care era prins animalul, iar acesta…

- Un urs s-a prins intr-un gard de sarma, in localitatea Bicaz-Chei, si nu se poate elibera, autoritatile competente incercand sa gaseasca solutii pentru tranchilizarea animalului. Primarul comunei Bicaz Chei, Gheorghe Oniga, a declarat pentru AGERPRES ca ursul s-a incurcat in gardul de sarma, situat…

- ■ un nemtean a fost diagnosticat cu hantavirus ■ afectiunea este transmisa de rozatoarele salbatice ■ pacientul este internat la Spitalul Clinic Parhon Iasi ■ Un barbat de 72 de ani din comuna Ceahlau, a fost diagnosticat ca avand o maladie foarte rara, medicii de la Spitalul Clinic Constantin Parhon…

- O patrula din cadrul Secției 15 Poliție Rurala Vatra Dornei a oprit pentru control pe raza comunei Șaru Dornei mopedul condus de un barbat de 37 de ani din judetul Neamt. Din verificarile efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul din judetul Neamt nu poseda permis de…

- Mai multe localitati din judetul Neamt sunt sub avertizare de cod rosu de furtuna si ploi torentiale, luni, 19 iulie. Avertizarea a fost emisa pentru localitatile Bicaz, Pipirig, Cracaoani, Poiana Teiului, Hangu, Farcasa, Ceahlau si Grinties. Primele probleme, conform informarilor ISU Neamt, au survenit…

- Meteorologii au emis o atentionare nowcasting COD ROȘU de averse torentiale, frecvente descarcari electrice, grindina si vijelii, valabila pana la ora 16 și 30 de minute, pentru localitatile Poiana Teiului, Hangu, Ceahlau și Grințieș din județul Neamț. (Claudia Ciornila, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)…

- ■ stinca de sute de tone a cazut din cauze naturale ■ n uriasul de piatra s-a prabusit peste poteca turistica, dar din fericire in zona nu erau turisti ■ Salvamont atentioneaza iubitorii de drumetii montane asupra pericolelor din zona ■ Unul din turnurile Ocolasului Mic, din masivul Ceahlau, s-a prabusit,…