Un incident șocant a avut loc, miercuri, in Franța. O profesoara de un liceu din orasul Saint-Jean-de-Luz a fost injunghiata mortal de un elev. Presa locala a declarat ca tragedia s-a produs, in timpul unei ore de curs. Profesoara avea in jur de 50 de ani si era deja in stop cardiac cand serviciile de urgenta au ajuns la fata locului. Elevul a auzit „voci” care l-au indemnat la crima Elevul de liceu, care a fost arestat, a intrat in clasa in timp ce profesoara de spaniola tinea un curs si a atacat-o. Liceanul suspectat pentru atac are 15 sau 16 ani. El sustine ca a fost „posedat” si ca a “auzit…