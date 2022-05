Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient de 44 de ani, internat la Clinica de Chirurgie Maxilo-Faciala care apartie de Spitalul Municipal Timisoara, s-a prabusit de la inaltime. In urma incidentului, barbatul, care este diagnosticat si cu autism si care era insotit de mama sa, s-a ales cu rani la nivelul capului si picioarelor,…

- Un pacient a luat foc in timpul unei intervenții chirurgicale facute la Spitalul Județean din Timișoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Rusii si ucrainenii au facut joi schimburi de prizonieri, a anuntat vicepremierul Ucrainei, Irina Veresciuk, pe Facebook, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Proprietarii de echipe din Major League Baseball (MLB) si sindicatul jucatorilor au convenit, joi, asupra unui nou contract de munca, punand capat unui blocaj care a durat mai mult de trei luni, pentru a duce la bun sfarsit un sezon intreg, de 182 de meciuri, in 2022, Informeaza wsj.com, potrivit…

- Luptele continua in Ucraina iar forțele ruse sunt la un pas de a izola Marea Azov. Dupa Melitopol a cazut și Berdyansk, un oraș strategic in drumul catre Mariupol, ultima fortareața ucrainiana la Marea Azov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vladimir Putin a cazut in plasa intinsa cu abilitate, dar și in cunoștința de cauza, de strategii de la Pentagon, CIA și Casa Alba. A mușcat momeala. Dupa ce a fost tradat din interior. Avea cele mai multe opțiuni de a negocia in favoarea Federației Ruse. Atata timp cat niciun militar nu trecea granița.…

- Sase persoane s-au inecat duminica dupa ce un triciclu electric a cazut intr-un sant dintr-un sat din estul Chinei, au anuntat autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cel putin 13 persoane au murit dupa ce au cazut intr-o fantana in timpul unei ceremonii de nunta in statul Uttar Pradesh, districtul Kushinagar, din nordul Indiei, transmite BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…