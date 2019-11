Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 63 de ani din Germania a murit dupa o infectie rara din saliva propriului caine. Inainte de deces, acesta a stat internat in spital mai multe saptamani cu diverse diagnostice, de la pneumonie la gangrena. Cazul a fost publicat in European Journal of Case Reports in Internal Medicine.

- Circulatia trenurilor de metrou va fi prelungita vineri cu o ora, ca urmare a desfasurarii partidei de fotbal dintre selectionatele Romaniei si Suediei, conform unui comunicat Metrorex. "Ministerul...

- Pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament din Galati. Proprietarul a fost salvat in ultimul moment, acesta fiind in stare de ebrietate.

- Un taur a scapat de moarte ca prin urechile acului. Animalul a reusit sa fuga de la abator din Croatia cu putin timp inainte de a fi taiat si s-a ascuns intr-o padure din apropierea localitatii Kastel Novi.

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in statia de metrou 1 Mai. Un barbat si-a prins piciorul in usa trenului si a fost tarat dupa ce garnitura a demarat. Totul sub ochii calatorilor ingroziti care au fost nevoiti sa priveasca intreaga scena,

- Compania Alstom amenința cu suspendarea serviciilor de intreținere deoarece Metrorex a inregistrat facturi restante de 132 de milioane de lei pe care nu le-a platit din octombrie 2018. In cazul nu vor fi facute plațile, Alstom iși va reduce activitatea de saptamana viitoare, a precizat Gabriel Stanciu,…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 2 Berceni - Pipera s-a desfasurat cu dificultate luni dimineata, dupa ce unei persoane i s-a facut rau in statia Piata Victoriei, informeaza Metrorex. "Unei persoane i s-a facut rau. Conform procedurilor, trenul a stationat la peron. Persoana respectiva…

- Incident revoltator in Capitala. O femeie a fost la un pas de moarte, dupa ce i-a cazut in cap o bucata de tencuiala desprinsa de pe un bloc. Astfel de pericole ne pandesc la orice pas. Doar in Bucuresti, sunt peste 400 de imobile cu fatade care stau sa cada.