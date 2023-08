Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Brancu se afla cu familia in vacanța, in Capri, iar acesta a avut parte de o reala surpriza cand a intalnit-o pe Jennifer Lopez pe strazile din Italia. Prezentatorul de la Prima TV a facut o fotografie alaturi de vedeta internaționala.Cristi Brancu a avut parte de o mare surpriza in timp ce se…

- In general scriem despre SpaceX si Blue Origin ca exploratori spatiali, dar se intampla lucruri si in Marea Britanie. Nu e vorba despre Virgin Galactic, ci despre Pulsar Fusion, din Bletchley. Acestia au inceput constructia „celei mai mari rachete cu fuziune nucleara construita vreodata”. Camera de…

- Un avion cu pasageri, care a decolat de pe Aeroportul Otopeni din Capitala, s-a intors dupa 20 de minute. Aeronava a decolat la ora 06:40 și se indrepta spre Bruxelles.Dupa 20 de minute, avionul s-a intors pe aeroportul din Capitala, iar dupa alte 20 de minute, pasagerii au fost coborați din avion.Oamenii…

- Incident șocant la Gradina Botanica din Craiova! Doua persoane au fost injunghiate de un adolescent. Una dintre victime, o fetița in varsta de 14 ani s-a stins din viața, in timp ce un barbat in varsta de 20 de ani se afla in stare grava. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili imprejurarile in…

- Problema strazilor din Craiova, sparte pentru proiectele de modernizare și extindere a rețelelor de apa și canalizare a fost subiect de discutie, ieri in sedinta Consiliului Local. Unii dintre consilierii locali i-au spus primarului ca cetatenii se plang de starea deplorabila a unor artere de circulatie…

- Republica Moldova are un sprijin constant din Vest. De la fonduri pentru realizarea unor proiecte și pana la bani care vin in bugetul țarii și sunt folosiți de catre guvernanți pentru acoperirea unor cheltuieli, de la mesaje de susținere și pana la consultanța oferita pe diverse domenii. Așa cum spun…

- ”Am 12 oi de rasa și le cresc acasa. Pe la 1.00 a venit ursul, s-a bagat in ocol și a prins o oaie și a ranit-o grav. Am ieșit afara și la zece metri de ușa casei era pe oaie. Am ieșit cu mama și soția si am strigat, iar atunci a fugit. Dupa un minut a revenit și un vecin a venit cu tractorul și l-am…