- Tren fara frane la CFR Calatori. Compania anunța comisie de ancheta Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Un tren Inter Regio cu 50 de pasageri care a circulat ieri pe ruta Bucuresti - Pitesti - Craiova nu a reusit sa opreasca în statia Golesti din judetul Arges, posibil ca urmare a unor defectiuni…

- Un tren Regio cu 100 de calatori, care plecase din Bucuresti catre Craiova, a ramas fara frane la scurt timp dupa ce a trecut de localitatea Titu. Trenul s-a oprit in cele din urma la circa 300 de metri de gara Golesti. Peste 40 de pasageri au suferit atacuri de panica. Toti calatorii au fost […]

- Un tren de calatori in care se aflau zeci de persoane nu a respectat indicatoarele de oprire amplasate la intrarea intr-o statie CFR din judetul Arges, rupand macazul, potrivit news.ro. In urma incidentului produs marti seara, politistii din Arges au deschis un dosar penal pentru neindeplinirea…

- A fost panica marți seara in Arges, unde un tren Regio cu 100 de calatori, care plecase din Bucuresti catre Craiova, a ramas fara frane la scurt timp dupa ce a trecut de localitatea Titu. Trenul s-a oprit in cele din urma la circa 300 de metri de gara Golesti. Peste 40 de pasageri au […] Source

- Au fost clipe de groaza pentru calatorii unui tren care a plecat din București cu destinația Craiova. Trenul a ramas fara frane, iar mecanicul nu a putut opri garnitura intr-o gara din Argeș. Mecanicul a observat o eroare in bord in dreptul localitații Titu. In apropierea garii din Golești acesta a…

- Peste 40 de calatori au trecut prin momente de groaza luni seara, in trenul care-i ducea spre Pitești. Garnitura n-a franat la intrarea in stația Golești, iar mecanicul spune ca trenul a ramas fara frane, scrie Observator News . „A venit mecanicul in spate si l-a chemat pe controlor: Vino! Vino! Ca…

- 100 de pasageri au trecut prin clipe de coșmar cand au realizat ca trenul nu mai poate opri. In cele din urma, trenul s-a oprit singur, la 300 de metri de gara Golești. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de neindeplinire a indatoririlor de serviciu. Peste 40 de persoane…

