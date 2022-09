Stiri pe aceeasi tema

- Un cocktail Molotov a fost aruncat sambata seara asupra ambasadei iraniene din Atena, fara a provoca pagube, a anuntat duminica agentia de presa elena Athens News Agency (ANA). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Principalul partid reformator din Iran, Uniunea Poporului Iranului Islamic, indeamna statul sa anuleze obligatia purtarii valului, dupa moartea unei tinere detinute a Politiei Moravurilor, Mahsa Amini, care a declansat manifestatii in intreaga tara, relateaza AFP. Potrivit unei legi in vigoare din 1983,…

- Cel putin 31 de civili au fost ucisi in manifestatii, in Iran, de la inceputul acestora, in urma cu sase zile, potrivit unui bilant intocmit de catre ONG-ul Iran Human Rights, prezentat joi, relateaza AFP. ONG-ul "cere cu insistenta comunitatii internationale sa reactioneze" si "sa impiedice masacrarea…

- Autoritațile din Iran au reacționat oficial pentru prima oara la uciderea Mahsei Amini, femeia batuta pana la coma de așa-zisa „poliție a moralitații”. Șeful poliției din Teheran a spus ca a fost vorba de un „incident nefericit” pe care nu și-l dorește repetat, a transmis presa locala, citata de BBC.

- In inregistrarile video obținute de Reuters, se pot vedea oameni protestand in fața Universitații de Tehnologie Amirkabir din Teheran, in urma morții unei femei aflate in arest. Poliția iraniana a declarat luni (19 septembrie) ca decesul a fost un „incident nefericit”, a raportat o agenție de știri…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a aratat ca ”bataia nu este rupta din Rai” si ca, din pacate, cazurile de violenta nu pot fi sanctionate asa cum ar trebui. Firea a precizat ca numai anul trecut 69 de femei au murit in urma batailor crunte, iar anul acesta au fost 20 de astfel de cazuri. Ministerul…

- Un incendiu de proporții a izbucnit marți seara in nord-estul Atenei. Focul, amplificat de un vant puternic, a dus la evacuarea a noua sate de la poalele Muntelui Penteli și a inchis mai multe drumuri. Printre pompierii care intervin pentru stingerea flacarilor se afla și pompierii romani aflați in…

- Un amplu incendiu de vegetatie a scapat de sub control in nordul Atenei luni, iar autoritatile au fost nevoite sa dispuna evacuarea unui oras de coasta din apropiere ca masura de precautie, relateaza Reuters.