Incident homofob la Pamplona » Portarul Unai Simon a fost insultat de suporterii Osasunei

- Atletico Madrid a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia Granada, luni, intr-un meci din prima etapa din LaLiga. Golurile au fost marcate de Alvaro Morata (’45+4), Memphis Depay (’67) si Marcos Llorente (’90+8) pentru invingatori, respectiv Samuel Omorodion (’62). Intr-o alta partida disputata…

- Un roman care era judecat intr-un proces intr-un tribunal din Zaragoza a transmis in direct pe rețelele de socializare momentul in care il insulta pe judecator, care trebua sa se pronunțe cu privire la incapacitatea sa de munca. De asemenea, s-a batut cu polițiștii.

- Campioana en-titre a Italiei, Napoli, va debuta in sezonul 2023-2024 din Serie A pe terenul nou-promovatei Frosinone, conform programului pentru sezonul viitor, ce va incepe in week-end-ul 19-20 august, dezvaluit miercuri de Liga Italiana de Fotbal, scrie AFP.Napoli a castigat primul sau Scudetto…

- Osasuna, finalista Cupei Regelui și ocupanta locului 7 in LaLiga, nu poate evolua in sezonul viitor in Conference League. De vina este scandalul de-acum 10 ani cu cele doua blaturi facute de echipa din Pamplona. Osasuna nu va juca in sezonul viitor in Conference League (detalii AICI)! Deși a terminat…

- Aiudeanul Andrei Rațiu – transfer in La Liga, la Deportivo Alaves Andrei Rațiu, fundașul lateral dreapta originar din comuna Unirea, este foarte aproape ca in aceasta vara sa faca pasul spre La Liga. Internaționalul roman, cotat pe site-ul de specialitate transfermartk.com la suma de 1,5 milioane de…

- Real Madrid a anunțat imprumutul pe un sezon al atacantului Joselu (33 de ani), de la Espanyol. Internaționalul spaniol care tocmai a caștigat Liga Națiunilor cu naționala iberica va susține conferința de presa de prezentare marți, de la ora 12:00. Joselu a semnat cu Real Madrid „Real Madrid C.F. și…

- Arbitrul Anthony Taylor si familia sa au fost atacati de suporteri ai echipei AS Roma la aeroport, dupa finala Ligii Europa, pierduta de formatia italiana la Budapesta, scor 2-5 cu FC Sevilla in urma loviturilor de departajare, potrivit news.ro.La aeroportul din Budapesta, arbitrul finalei a fost…

- Chimy Avila, atacantul argentinian in varsta de 29 de ani al Osasunei, s-a nascut și a crescut intr-un cartier punct fierbinte al criminalitații din Rosario: „In acel loc, gaseai mai ușor un pistol decat o minge", povestește el. Astazi, dupa ani plini de suferința, de bariere dificile, joaca in elita…