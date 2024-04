Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Bota, un criminal in serie care a ucis 11 persoane, fiind considerat cel mai prolific criminal in serie din Romania postdecembrista, a fost eliberat vineri, 5 aprilie, din penitenciarul Baia Mare, unde a stat 25 de ani.La poarta inchisorii a fost așteptat de un prieten, insa cei doi nu au dat…

- Dupa 25 de ani petrecuți in spatele gratiilor, cel mai de temut criminal in serie din istoria postdecembrista a Romaniei și din nordul țarii va fi eliberat. Grigore Bota a fost condamnat la inchisoare pe viața, dupa ce a ucis 11 oameni ai strazii. Ulterior, judecatorii au acceptat schimbarea pedepsei…

- Va fi eliberat din inchisoare cel mai de temut criminal in serie din nordul Romaniei. Barbatul este cunoscut ca „Brancardierul morții” sau „Ucigașul de boschetari”, iar el a stat in spatele gratiilor timp de 25 de ani. Iata ce se știe despre Grigore Bota!

- Statul roman se pregatește sa-l elibereze pe Grigore Bota, cunoscut sub numele de "Calaul de boschetari", cel mai prolific ucigaș in serie din țara, care a comis 11 crime abominabile. 11 oameni au sfarșit uciși cu pietre. Maramureșeanul Grigore Bota, responsabil pentru cele mai multe omoruri…

- Cristian Cioaca, poate unul din cei mai cunoscuți foști polițiști din Romania, și-a ales o meserie neașteptata. Acesta a fost eliberat din penitenciar, unde și-a ispașit pedeapsa pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu, al carei cadavru nu a fost gasit nici in zi de azi. Recent insa, Cioaca a fost…

- Un criminal in serie care a ingrozit Romania ar putea ieși curand din inchisoare, chiar daca a fost condamnat la detenție pe viata. Judecatorii i-au inlocuit pedeapsa de inchisoare pe viața cu o sentința de 25 de ani de stat in spatele gratiilor. In prima instanța, magistrații au decis ca acestuia…

- Cazul unei tinere violate intr-un hotel din Alba Iulia. Un individ periculos, recent eliberat din inchisoare, trimis in judecata La aproape doua luni dupa ce a fost eliberat din penitenciar, un barbat a fost trimis in judecata de procurorii din Alba Iulia. Acesta este inculpat intr-un dosar de viol. …

- Aflat in inchisoare din 2 octombrie 2023, Danuț Lupu (56 de ani) ar putea fi eliberat condiționat. Așa susține un avocat. Fostul mare fotbalist de la Dinamo și Rapid se afla de 4 luni in inchisoare, dupa ce a fost prins de mai multe ori conducand fara permis auto. ...