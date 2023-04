Incident grav în Portul Constanța. O navă din Cehia s-a scufundat după ce a lovit o altă navă Un impingator slovac s-a scufundat, sambata dimineața, in Dana 96 a Portului Constanța. Capitania Portului Constanța a fost anunțata ca impingatorul Michaela, sub pavilion Cehia, are gaura de apa la babord dupa ce a intrat in coliziune cu impingatorul Rovinari 3. Au fost trimise in asistența 3 impingatoare care au acționat cu 4 pompe, insa […] The post Incident grav in Portul Constanța. O nava din Cehia s-a scufundat dupa ce a lovit o alta nava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un impingator slovac s-a scufundat, sambata dimineața, in Dana 96 a Portului Constanța. Cei cinci membri ai echipajului au fost salvati. Capitania Portului Constanța a fost anunțata ca impingatorul Michaela, sub pavilion Cehia, are gaura de apa la babord dupa ce a intrat in coliziune cu impingatorul…

- Un impingator slovac s-a scufundat in Dana 96 a Portului Constanța, sambata dimineața, 29 aprilie, a informat publicația locala Ziua de Constanța.Din primele informatii impingatorul slovac Michaela s-a avariat dupa ce a intrat in coliziune cu un convoi de barje care intra in portul fluvial și s-a scufundat…

- Un accident grav a avut loc in județul Suceava. Un angajat al Armatei a lovit un biciclist și a fugit de la locul faptei. Este vorba de o tanara de 31 de ani, care a adormit la volan, dupa ce a consumat bauturi alcoolice și a lovit un pensionar de 65 de ani. Victima a […] The post FOTO. O angajata MApN…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la un autobuz aflat in mers, la Oradea. Calatorii au reusit sa iasa singuri din autobuz, fara a exista persoane ranite. Autobuzul a luat foc pe strada Avram Iancu din Oradea, in dreptul unitații de pompieri. ”In dimineata zilei de joi, 23 martie a.c., in jurul orei 08.05,…

- Un mic asteroid a intrat in atmosfera Pamantului și a fost vazut luminand cerul deasupra Canalului Manecii, creand un efect uimitor de stea cazatoare, potrivit BBC. Meteoroidul de 1 m (3 ft) – sau asteroid mic – a fost vazut cu puțin inainte de ora 03:00 GMT luni dimineața. Utilizatorii rețelelor de…

- Un politist local din Timisoara a fost ranit la picioare de un sofer care parcase neregulamentar pe o strada din oras, fiind transportat de urgenta la spital. Barbatul a fost identificat ulterior de politistii locali si predat Biroului Rutier Timisoara. Incidentul a avut loc miercuri, la ora 10.30,…

- Inca un incident socant intr-o scoala romaneasca. Un elev de liceu din Bacau a fost batut de mai multi colegi si bagat cu capul in vasul de toaleta. Colegii au filmat totul, iar imaginile au ajuns pe internet, postate de bunicul unuia dintre elevi, și au fost distribuite imediat de sute de ori pe rețelele…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, cere parlamentarilor sa adopte proiectul de lege privind instalarea de radare fixe si a anuntat o serie de masuri pe care le va lua pe plan local, dupa ce un copil de 10 ani, din Timisoara, a murit lovit de o masina. Dominic Fritz spune ca accidentul in…