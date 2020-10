Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanța a fost implicata intr-un accident de circulatie, pe DN 18, pe raza localitatii Petrova. Accidentul a avut loc in noaptea de vineri, 9 spre astazi, 10 octombrie. In autospeciala SAJ Maramureș se aflau doi pacienți cu COVID-19, ce trebuiau transportați la Spitalul de Boli Infecțioase din Baia…

- Incident șocant petrecut acum puțin timp in Capitala. Șoferul unui bolid de lux a scos pistolul și a tras in plin trafic in conducatorul unui tramvai de pe linia 25. In jurul orei 10 dimineața, in Capitala a avut loc un incident șocant, care a inspaimantat pasagerii unui tramvai, dar și trecatorii.…

- Un copil de doar 8 ani dintr-o localitate din Maramureș a murit, joi, dupa ce o camioneta l-a lovit in plin in momentul in care acesta traversa pe trecerea de pietoni. La locul accidentului a fost chemat și un elicopter SMURD, insa din cauza ranilor grave, baiatul a murit, potrivit Baia Mare24.Accidentul…

- Un numar de 20 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați in localitatea Livadia, județul Hunedoara, unde a fost accidentat un copil de 6 ani, iar rudele au batut șoferul și au atacat echipajul de ambulanța, anunța MEDIAFAX.Poliția Hunedoara a stabilit ca, din primele cercetari, copilul in…