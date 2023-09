Stiri pe aceeasi tema

- Doua barci cu turiști s-au lovit frontal duminica, in Delta Dunarii. Din primele informații, o persoana ar fi cazut in apa și este de negasit. Accidentul a fost semnalat la 112 de catre un cetațean care a sesizat ca pe canalul Olguța pe raza localitații Mila 23 a avut loc o ciocnire intre doua ambarcațiuni…

- UPDATE 17 septembrie, ora 13.28: Persoana disparuta e un barbat de 30 de aniO persoana este data disparuta dupa ce doua ambarcatiuni s-au ciocnit, sambata, in Delta Dunarii, iar pompierii si politistii intervin pentru cautarea acesteia. Este vorba despre un barbat de aproximativ 30 de ani, relateaza…

- Tragedie intr-o localitate din județul Brașov, unde un copil de 7 ani a murit dupa ce a cazut intr-un canal de irigații.Echipele de salvare au intervenit aseara in localitatea Bunești, pentru salvarea unui copil care ar fi cazut intr-un canal de irigații. La locul accidentului au acționat o autospeciala…

- Autoritatile sanitare din Suceava au intensificat, in ultima perioada, controalele la unitatile care deservesc turisti. O astfel de actiune este in desfasurare, iar primele rezultate arata ca nu se poate vorbi de abateri grave. A existat un caz in care un patron a refuzat controlul, insa responsabilii…

- Trei turiști, sinistrați pe traseul dintre Cheile Ramețului și Brana Caprei. Autoritațile intervin pentru ajutorul acestora Trei turiști, sinistrați pe traseul dintre Cheile Ramețului și Brana Caprei. Autoritațile intervin pentru ajutorul acestora Prin SNUAU 112 a fost primit un apel de la un ghid montan…