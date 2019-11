Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul judetului Timis, Daniel Cristian Frantescu, a informat, joi, ca 40 de persoane mai sunt internate in spital, in dezinsectiei cu produse chimice toxice facuta la Timisoara potrivit Agerpres. "In acest moment mai avem internate in spital 40 de persoane, 29 de copii si 11 adulti. In ceea…

- In unitati medicale din Timisoara sunt internate, marti dimineata, 28 de persoane din blocul in care doi copii si o femeie au murit dupa efectuarea deratizarii, potrivit unei informari a Ministerului Sanatatii.

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

