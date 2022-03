Stiri pe aceeasi tema

Peste 320.000 de cetateni s-au intors acasa pentru a ajuta Ucraina sa lupte, de cand Rusia si-a inceput invazia, potrivit Serviciului de Graniceri al Ucrainei, citat de CNN.

Serghei Narișkin, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei, spune ca decizia președintelui Vladimir Putin de a invada Ucraina s-a bazat pe o evaluare „extrem de precisa" și „realista" a situației din lume, relateaza Kommersant.

- Un barbat din Ucraina a fost reținut pe un termen de 72 de ore, dupa ce a propus mita polițiștilor de frontiera. Astfel, astazi, in temeiul denunțului angajaților Poliției de Frontiera, Procuratura raionului Ungheni a pornit urmarirea penala in privința unui cetațean al Ucrainei, pentru savarșirea infracțiunii…

- Un numar de 17 cetateni din Ucraina care au fost descoperiti pe teritoriul romanesc de politistii de frontiera au solicitat azil, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, potrivit Agepres. Fii la curent…

- Cinci femei insotite de noua copii minori care au trecut prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetu Marmatiei au solicitat azil in Romania, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, potrivit Agerpres.…

- Forțele Armate ale Ucrainei pot lansa un atac preventiv cu rachete pe teritoriul Belarusului, al carui regim este un aliat militar al ocupanților ruși și faciliteaza invadarea Ucrainei, a fost anunțat marți, 1 martie, secretarul Consiliului de Securitate și Aparare Naționala, Alexei Danilov.…

- Presedintele Senatului și al PNL, Florin Citu, vrea ca Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA) sa interzica „toti propagandistii Moscovei” din presa romaneasca. „Este momentul ca Romania, prin intermediul ANCOM și…

- Presedintele Comisiei pentru Comisiei pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Senatul Romaniei, Nicoleta Pauliuc, a sustinut un discurs la bilantul anual al Politiei de Frontiera in care a prezentat prioritatile pe care institutia ar trebui sa le aiba in perioada urmatoare in dublul…