Iranul si autoritatile talibane din Afganistan s-au acuzat reciproc ca au inceput un conflict armat la granita comuna, informeaza Rador.

Potrivit informatiilor, doi graniceri iranieni si un luptator taliban au fost ucisi in schimbul de focuri dintre cele doua parti. In ultimele saptamani s-au amplificat tensiunile dupa ce Iranul a acuzat talibanii ca incalca un tratat vechi de 50 de ani si restrictioneaza fluxul de apa din raul Helmand spre lacul Hamoun, aflat la granita, in Iran.

