- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut joi discutii bilaterale, in sistem videoconferinta, cu Vera Jourova, vicepresedintele Comisiei Europene, si cu Didier Reynders, comisarul pentru Justitie, in cursul carora oficialii europeni au multumit pentru implicarea activa a Romaniei in sustinerea noului…

- O vezi zilnic la televizor, dar cu siguranța nu te-ai gandit ca viața ei privata arata chiar așa! Corina Caragea este cu adevarat muncitoare și nu se abate de la nimic pentru a avea grija de sora ei mai mica. Drept dovada stau imaginile inedite surprinse de paparazzii Spynews.ro!

- Voucherele de vacanta sunt folosite intens in pandemie, romanii preferand vacantele in tara in detrimentul celor din Grecia si Bulgaria, potrivit unui site de rezervari care prezinta si cat plateste in medie un cuplu si cat o familie cu copii.

- Exista multe greșeli gramaticale in limba romana, iar una dintre ele este și folosirea formei voiam sau vroiam. Vezi cum se scrie corect și care este explicația gramaticala.Cum se spune corect: “eu vroiam” sau “eu voiam”? Forma "vroiam" este auzita frecvent impreuna și cu forma "voiam", așa ca iata…

- Procurorii DNA au dispus control judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand de marți, pe numele directorului general al Unifarm, acuzat ca a luat mita 760.000 euro. Banii au fost ceruți ca sa atribuie un contract de achiziție a sute de mii de combinezoane și 3 milioane de maștii de protecție. Procurorii…

- Orice ajutor european trebuie sa ia ”forma de imprumuturi, și nu de subvenții”, susțin reprezentanții guvernului austriac. Declarația acestora vine la scurt timp dupa anuntul facut de Franta si Germania privind un plan de relansare in UE de 500 de miliarde de euro pentru a face fata impactului economic…

- Specialisti din Germania si Austria testeaza probe de tencuiala pentru ca materialele folosite la refacerea simbolului Constantei, Cazinoul, sa fie de cea mai buna calitate, a informat sambata administratia locala. Restauratorii Cazinoului au gasit printre zidurile cladirii schite ce ar fi fost ascunse…