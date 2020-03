Închis la Memorialul Sighet Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistentei Anticomuniste Sighetu Marmatiei va fi inchis in perioada 12-31 martie. "Ca urmare a masurilor speciale luate de autoritați pentru impiedicarea raspandirii noului coronavirus, va anunțam ca toate activitațile cu publicul, inclusiv vizitele simple, se suspenda pana in 31 martie 2020", anunta conducerea institutiei. Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol si foto: sighet-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a demarat controale a spitalele din intreaga tara, pentru a verifica tot ce tine de conditiile de cazare, igiena si alimentatie. La Spitalul Municipal Dorohoi, comisarii au gasit mobilier deteriorat, lenjerii de pat rupte si patate, dar si bai pline…

- Marți, 18.02.2020, in jurul orei 10:00, s-a constatat ca persoana internata BARBU IONEL, in varsta de 19 ani, sancționata cu masura educativa a internarii intr-un centru educativ pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata (art. 234 NCP), a parasit, fara drept, Centrul Educativ Targu Ocna.…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj au depistat luni, 10 februarie, un barbat pe numele caruia era emis un mandat de arestare preventiva. In urma investigațiilor efectuate in colaborare cu Serviciul Pașapoarte Cluj, barbatul in varsta de 32 de ani a fost depistat pe strada Zrinyi Miklos…

- Politia dambovițeana va informeaza: Drumul județean 713 km 0-8+500m (DN 71-Culmea Dichiu), pe raza județelor Prahova și Dambovița se inchide Post-ul DJ 713 (DN 71-Culmea Dichiu) inchis de la km 0, la km 8. Zona este sub COD ROȘU apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cristina Țopescu a fost gasita fara suflare in urma cu doua saptamani in locuința in care aceasta locuia alaturi de mai mult patrupezi. Jurnalista a fost incinerata, insa in continuare dosarul privind moartea sa este deschis.

- Cornel Dinu confirma negocierile privind vanzarea lui Dinamo catre un fond de investiții din Emiratele Arabe Unite. „Acum am inchis telefonul cu prietenul meu Adrian Macelaru, ambasadorul nostru la Abu Dhabi. Vorbește vreo 12 limbi, e un tip de o cultura și o valoare extraordinare. Pot sa va spun…

- Conform unor surse DIICOT, Gheoghe Dinca va fi trimis in judecata saptamna viitoare. Avocații familiilor Maceșanu și Melencu acuza ca lipsește un document important din dosarl Caracal. Este vorba despre certificatul constatator al morții Luizei Melencu.

- 2019, anul in care ultima uzina gigant din Romania si-a inchis portile. Cunoscuta in peste 100 de țari in perioada comunista, fabrica a ajuns o ruina dupa privatizare Uzina Electroputere Craiova s-a inchis in decembrie 2019, cand ultimii angajati au finalizat cea din urma comanda - reparatia unui transformator…