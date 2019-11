Încetarea protocoalelor ilegale a adus ”liniștea” peste DNA Prezent la conferința Master of Journalism ținuta weekend-ul trecut la Casa Rațiu din Turda, judecatorul Cristi Danileț de la Tribunalul Cluj a vorbit despre scaderea numarului de dosare “grele” trimise in judecata de DNA in 2019. Potrivit acestuia, ”liniștea” din DNA vine ca urmare a dispariției colaborarii SRI cu DNA și, evident, plecarea Laurei Codruța Kovesi. La evenimentul desfașurat weekend-ul trecut la Turda, judecatorul Cristi Danileț a abordat mai multe teme, printre care statistici legate de lumea juridica din Romania, intersecția dintre serviciile secrete și justiție plus neajunsurile… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Turda a obținut, in ultimii doi ani, finanțare europeana de 100 de milioane de euro pentru proiectele sale. Este cea mai mare suma primita de un municipiu din Romania care nu este reședința de județ. Edilul spune ca nu avea alta soluție pentru investiții. Bugetul local abia ajunge pentru…

- Prezent la conferința Master of Journalism ținuta weekend-ul trecu la Casa Rațiu din Turda, judecatorul Cristi Danileț (Tribunalul Cluj) a vorbit despre scaderea numarului de dosare “grele” trimise in judecata de DNA in 2019. Cristian Danileț a deschis ziua de duminica a intalnirii dintre jurnaliști…

- Bravo PNL și altor mari “liberali” bistrițeni ce nu iși mai incap in camașa de bucurie ca vor lua guvernarea! Una dintre primele masuri din programul de guvernare al PNL prevede inchiderea a zeci de spitale, printre care și cel din Beclean, Turda, Gherla, Gura Humorului, etc. dar și a Preventoriului…

- "Eu respect votul, si-au asumat ce au votat. Eu am informat, la momentul respectiv, ca Laura Codruta Kovesi a fost demisa de presedinte. Nu se poate ca un presedinte sa demita o persoana, demiterea inseamna clar ca nu si-a facut treaba, si sa o propuna intr-o functie superioara. Pentru mine asta…

- Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat, joi, la RFI, ca Romania are „cațiva firfirei și multa imagine publica”, iar fosta șefa DNA Laura Codruța Kovesi nu are rezultate vizibile in lupta anticorupție.„Eu nu am vazut dosare senzaționale pe care le-a instrumentat doamna in Romania. Am vazut in alte…

- Doua mari teme au adancit taberele din interiorul sistemului judiciar in ultimii ani: relația Direcției Naționale Anticorupție cu SRI și abuzurile juridice comise de catre procurorii DNA, privite drept o certitudine dintr-o parte a baricadei și drept o invenție de catre cealalta parte. Intr-un mediu…

- Candidatul alianței USR-PLUS pentru alegerile prezidențiale, Dan Barna, a fost prezent azi la Turda, in campania sa de strangere de semnaturi pentru susținerea candidaturii. Liderul USR a fost... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!