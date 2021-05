Stiri pe aceeasi tema

- O razie banala a polițiștilor de la Rutiera in perioada sarbatorilor pascale a declanșat un scandal uriaș la nivelul județului Giurgiu in care sunt implicați polițiști, politicieni de la PSD și PNL și familia unuia dintre cei mari mari constructori din zona de sud a țarii. Fratele lui George Cușa conducea…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, social – democrații le-ar caștiga detașat, cu o treime din voturi. Distanța fața de a doua poziție, ocupata de liberali, ar fi de 12 procente. Conform ultimului sondaj CURS, daca duminica ar avea loc alegeri, partidele ar urma sa obtina urmatoarele scoruri:…

- Un barbat aflat sub influența substanțelor narcotice a fost depistat de catre carabinieri pe strada Ion Creanga din sectorul Buiucani al Capitalei. Individul manifesta un comportament ciudat și deviant, fapt pentru care a fost stopat.

- Situația de la Ministerul Sanatații este privita cu ingrijorare, susține președintele PNL, Ludovic Orban, dar Alianța USR – PLUS are raspunderea politica exclusiva pentru menținerea in funcție a ministrului Vlad Voiculescu. Liderul PNL a declarat luni, dupa ședința coaliției, ca liberalii privesc „extrem…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan spune ca nu-și pune problema sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024 pentru ca iși dorește un nou mandat de primar. „Sunt asa de multe restante pe care Bucurestiul le are si asa de multe lucruri de facut in orasul asta ca nu am alte ganduri. Imi doresc…

- Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a anunțat ca au fost sesizate comisiile juridice ale Parlamentului in vederea revocarii Avocatului Poporului Renate Weber. Plenul reunit al Parlamentului urmeaza sa dezbata propunerea abia dupa emiterea raportului. „Am sesizat comisiile juridice. Cand se…

- Organizatia PNL Maramures il va sustine pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte al partidului, a informat, sambata, intr-un comunicat de presa filiala judeteana. Conform aceleiasi surse, Biroul Politic Judetean al Partidului National Liberal Maramures a votat, in sedinta de vineri, 5 martie,…

- Vicepremierul Dan Barna anunța ca studenții nu vor mai avea gratuitate la biletele de tren și ca vor beneficia de o reducere de doar 50%. „In momentul de fața, propunerea este ca studenții sa aiba gratuitate de 50% pe toata perioada anului, nu doar in perioada anului școlar. Este un lucru care se gasește…