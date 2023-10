Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pe 6 octombrie, Emeric Dembroschi, fostul fotbalist și antrenor roman, sarbatorește cei 78 de ani de viața. Nascut in Campulung la Tisa, Maramureș, Romania, in 1945, Dembroschi este cunoscut pentru contribuția sa semnificativa in lumea fotbalului romanesc. Deși numele sau a fost adesea subiectul…

- Filiala teritoriala Bacau-Neamț a Ordinului Arhitecților din Romania (OAR) a sarbatorit Ziua Mondiala a Arhitecturii, marcata anual in prima zi de luni a lunii octombrie, cu vernisarea expoziției de arhitectura și urbanism „Bacau-versiuni. De la planșeta la realitate”. Vernisajul este parte componenta…

- O promisiune facuta in fața intregii țari s-a implinit cu succes intr-un concert de excepție desfașurat in Bacau. Andra, una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania, și Oleg Spinu, finalist al celei mai recente ediții a emisiunii “Romanii au talent”, au imparțit scena, aseara, la concertul Tradițional…

- In holul mare al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacau a fost vernisata, marți, 12 septembrie, expoziția itineranta „Casa mica-casa cuib”, organizata de doua filiale ale Ordinului Arhitecților din Romania (OAR) – Dunarea de Jos și OAR Bacau-Neamț, in parteneriat cu Complexul muzeal bacauan.…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Educatiei, Sorin Ion, a anunțat luni seara, 4 septembrie, ca nu va exista o testare in masa a elevilor pentru consumul de droguri in școli. In schimb, o comisie va fi responsabila de evaluarea necesitații testarii pentru fiecare elev, cu acordul parinților sau…

- In data de 11 mai 2023 s-au implinit 25 de ani de la trecerea la cele veșnice a regretatului regizor, scenarist, scenograf și actor, Petru Mircea Marin Cimponeriu (n.3 iulie 1937, Cluj Napoca – d.11 mai 1998, Slanic Moldova), iar cam in aceeași perioada a verii, dar in urma cu 63 de ani, acesta punea…

- Vulgar spus, guvernele perindate in ultimii 15 ani nu au condus țara, ci au girat neputincioase și chiar interesate haosul care s-a instalat pas cu pas, an cu an. Academic spus, Romania este aproape de un colaps economic, financiar, de o criza morala, culturala, politica și de putere. Statul a fost…

- Specialiștii de la Jooble ne-au povestit despre cele mai cautate profesii din Romania, dar și despre cele mai eficiente metode de a gasi un job. Piața muncii din Romania reprezinta un mediu competitiv și diversificat, oferind o gama larga de oportunitați pentru cei aflați in cautarea unei cariere…