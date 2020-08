Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui ordin al ministrului Sanatații publicat in Monitorul Oficial, elevii nu vor putea teze sau lucrari de control decat in zilele de marți, miercuri sau joi ale saptamanii.”Tezele și lucrarile de control planificate nu se stabilesc in prima și in ultima zi din saptamana școlara și nici in doua…

- Ministerul Economiei, Ministerul Sanatații și Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara au pus in dezbatere publica in 28 august un proiect de ordin care contine normele privind deschiderea restaurantelor de la 1 septembrie. Documentul este in dezbatere publica timp de zece zile și va intra in vigoare…

- Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica regulile sanitare ce vor trebui respectate coresponzator fiecarui scenariu in școli. Sunt condiții de utilizare a salilor de clasa sau grupa, de distanțare intre copii, de organizare a activitaților in spațiile de invațamant și detalii pentru școala online.…

- Au fost stabilite noi condiții pentru donarea de sange total/plasma de la persoanele vindecate de COVID-19, a anunțat Ministerul Sanatații. Acestea sunt prevazute in Ordinul privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea…

- Ministerul Educateiei pregateste trei scenarii pentru reintoarcerea copiilor la scoala, in septembrie. Cum va incepe noul an scolar. Autoritațile iau in calcul 3 scenarii pentru reinceperea anului școlar, potrivit ministrului Educatiei, Monica Anisie. ”Am luat in discuție cele trei scenarii pe care…

- Pacienții care vor beneficia de tratament in cadrul unitaților balneare vor fi programați și informați cu privire la regulile de distanțare sociala, siguranța și igiena ce trebuie respectate, anunța Ministerul Sanatații, intr-un comunicat. Ministerul Sanatații a publicat luni in Monitorul Oficial, Ordinul…

- Ordinul comun intre Ministerul Sanatații, Ministerul Educației și Cercetarii și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial. Continue reading Se redeschid gradinitele, cresele si afterschool-urile. Ce masuri se vor lua? at Info real.

- Oficialii au anuntat ca luni, 15 iunie, a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial, Ordinul comun dintre Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, care stabileste masurile necesare in vederea redeschiderii creselor, gradinitelor, afterschoolurilor…