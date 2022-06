Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care nu merg cu mașina personala in Grecia opteaza adesea pentru una inchiriata, astfel incat sa se deplaseze ușor și sa exploreze insula unde aleg sa iși faca concediul.In cazul unui accident rutier cu o mașina inchiriata in Grecia, trebuie sa parcurgeți mai mulți pași, potrivit…

- Problemele cauzate de schimbarile climatice au nevoie de decizii curajoase, in urma colaborarii intre instituții, a declarat miercuri premierul Nicolae Ciuca. El a condus prima reuniune a Comitetului interministerial privind schimbarile climatice, a carui infiintare si functionare reprezinta jalon prevazut…

- Autoritatile din Pakistan au plasat serviciile de salvare in stare maxima de alerta in contextul in care un nou val de canicula s-a abatut asupra acestei tari din Asia de Sud, aflata in prima linie a luptei globale impotriva impacturilor provocate de schimbarile climatice, informeaza Reuters.…

- Mica insula greaca Delos, un muzeu in aer liber dedicat bogatiilor arheologice din Marea Egee, gazduieste luni seara un concert menit sa reaminteasca generatiilor viitoare "nevoia urgenta de regenerare a planetei noastre", au informat organizatorii citati de AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma, marti, ca Romania are nevoie de paduri noi, de paduri sanatoase, ”cea mai puternica arma in lupta impotriva schimbarilor climatice”. Pentru a atinge acest obiectiv au fost alocate 730 milioane de euro pentru paduri prin PNRR, iar pana la sfarsitul anului…

- Centrul de Studii și Cercetari de Biodiversitate Agrosilvica „Acad. David Davidescu”, din cadrul Academiei Romane, anunța Conferința Științifica Internaționala „Impactul schimbarilor climatice asupra biodiversitații agrosilvice”, eveniment care se va desfașura in Sala de Consiliu I.N.C.E. „Costin C.…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a transmis, luni, dupa intalnirea cu congresmanul Kevin McCarthy, liderul minoritatii republicane din Camera Reprezentantilor din SUA, si cu delegatia din Congresul SUA, ca pe agenda discutiilor s-au aflat securitatea energetica a Romaniei, masurile mai dure impotriva…

- Bulgaria are in sfarsit un guvern care acorda atentie schimbarilor climatice, si nu doar pentru ca un viceprim-ministru a fost pus in mod special la conducerea acestui sector, ci pentru ca toate actiunile sale, in orice domeniu, sunt astfel concepute. Aceasta tara este angajata si intr-un dialog…