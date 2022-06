Stiri pe aceeasi tema

- ”Aceste masuri vor lovi in mod direct oligarhii rusi si vor ataca inima masinii de razboi a lui Putin”, declara premierul britanic Boris Johnson, care se intalneste timp de trei zile cu liderii marilor puteri industrializate in Germania. ”Putin isi delapideaza resursele de baza in acest razboi inutil…

- Marea Britanie, SUA, Canada și Japonia vor interzice importurile de aur rusesc in cadrul noilor sancțiuni impuse ca raspuns la invazia din Ucraina, a anunțat Downing Street duminica, in prima zi a unui summit G7, potrivit AFP. „Aceste masuri ii vor lovi direct pe oligarhii ruși și vor ajunge in inima…

- Duminica incepe summit-ul G7 de la Munchen, pe agenda caruia se afla razboiul din Ucraina și situația economiei globale. Liderii G7 – Franta, Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Italia, Canada si Japonia – se intilnesc pentru trei zile, summit care va fi urmat de o intilnire a liderilor NATO la Madrid.…

- Tarile G7, care l-au acuzat duminica pe Vladimir Putin ca a acoperit „de rusine” Rusia cu actiunile sale in Ucraina, s-au angajat sa renunte la petrolul rusesc, dar fara a oferi un calendar precis, potrivit AFP. „G7 in intregime s-a angajat astazi sa interzica sau sa elimine treptat importurile de petrol…

- Marea Britanie a anunțat ca va oferi un sprijin militar și un ajutor suplimentar de 1,60 miliarde de dolari Ucrainei, facandu-și publica intenția inainte de o convorbire video planificata duminica de liderii Grupului celor Șapte cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Reuters. Premierul…

- Liderii G7, grupul celor mai industrializate țari, se vor reuni duminica in format online, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina. La reuniune, va fi prezent si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat vineri un purtator de cuvant al guvernului german, relateaza The Guardian. „8 mai…

- Japonia a impus marti noi sanctiuni Rusiei, inghetand activele a 398 de cetateni rusi, printre care fiicele presedintelui Vladimir Putin si sotia ministrului de externe Serghei Lavrov. Masurile au fost aprobate de guvernul de la Tokyo, asa cum anuntase de vineri premierul Fumio Kishida. El a mai declarat…

- Presedintele american Joe Biden va discuta marti, prin videoconferinta, cu liderii din Franta, Regatul Unit, Germania si Italia despre razboiul din Ucraina, a anuntat Casa Alba, citata de AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…