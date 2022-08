Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a lansat in SEAP documentatia pentru achizitia a 100 troleibuze noi, in valoare totala de 273.109.244 lei fara TVA. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 14 septembrie.

- Dupa ce administrația locala craioveana a decis sa schimbe destinația Velodromului din Parcul „Nicolae Romanescu” i-a gasit acum și un administrator. Velodromul aflat in paragina pana in urma cu cațiva ani va deveni o veritabila pista pentru karturi electrice. Acesta va trece din domeniului public al…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) organizeaza licitatie deschisa pentru modernizarea DN 71 Baldana – Targoviste – Sinaia, suma estimata pentru executia lucrarilor putand ajunge la 1,336 miliarde de lei, fara TVA. Potrivit unui anunt postat de CNAIR pe site-ul de achizitii…

- FC U Craiova 1948 a anuntat, vineri, ca l-a achiziționat pe fotbalistul Ricardo Grigore. ‘Ricardo Grigore e achizitia noastra cu numarul 5 din aceasta perioada de mercato!”, a precizat gruparea olteana pe Facebook. Grigore a semnat un contract pe trei ani. Fundasul central roman, in varsta de 23 ani,…

- Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca toate parcurile din oras sunt inchise duminica pentru a fi ridicati arborii si vegetatia doborate de furtuna de sambata dupa-amiaza, ea afirmand ca aceasta a fost cel mai extrem astfel de fenomen inregistrat in Craiova in ultimile zeci…

- Primarul municipiului Craiova, Olguta Vasilescu, afirma ca debitul precipitatiilor cazute sambata in oras este mai mult decat dublul capacitatii pe care canalizarea oricarui oras o are de a prelua apele pluviale. Edilul sustine ca, in conditiile in care este a treia astfel de furtuna in decurs de doar…

- In aceasta dimineața, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații Dolj, alaturi de specialiști de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj și voluntari ai centrului, au fost prezenți la Crosul „Ziua Olimpica”-Sport in familie, organizat in Parcul „Nicolae…