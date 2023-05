Stiri pe aceeasi tema

- Spotlight - Bucharest International Light Festival incepe vineri in Capitala cu spectacole de video mapping, proiectii de lumina si instalatii multimedia din Franta, Austria, Ungaria si Romania. Corul National de Camera „Madrigal - Marin Constantin” va susține, in premiera un concert.

- In perioada 29 martie – 13 aprilie 2023, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” a susținut 9 spectacole in 8 orașe din țara, in cadrul turneul național de Paște „Saptamana Patimilor”. Corul Madrigal, dirijat de Anna Ungureanu – dirijorul principal și Cezar Verlan – dirijorul secund,…

- Corul National de Camera ''Madrigal - Marin Constantin'' sustine, joi, la Sala Palatului din Capitala, ultimul spectacol din Turneul national de Paste "Saptamana Patimilor".Structurat ca o propunere de introspectie si de redescoperire prin sunet a intelesurilor universale ale Saptamanii Mari, repertoriul…

- Marți, 11 aprilie 2023, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” aniverseaza 60 de ani de la prima sa repetiție. Celebrul ansamblu a fost fondat in anul 1963, la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București, de catre profesorul, dirijorul și muzicianul Marin Constantin. Format inițial…

- Pe 8 aprilie 2023, de la ora 19:00, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu a susținut Spectacolul extraordinar „Saptamana Patimilor””, la Opera Maghiara de Stat din Cluj-Napoca. Invitații speciali ai evenimentului au fost actorii Corneliu Ulici și Pavel Ulici.…

- Corul National de Camera „Madrigal - Marin Constantin” si Centrul de Cultura Arcus verniseaza cea de a treia expozitie din seria aniversara Galeria „Madrigal 60” si invita publicul sa descopere universul vizual al artistului Emanuel Chiriac.Evenimentul va avea loc vineri, de la ora 19.00, la sediul…

- Sambata, 1 aprilie, de la ora 19:00, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Cezar Verlan, va susține Spectacolul Extraordinar de Paște „Saptamana Patimilor” la Iași, la Opera Naționala Romana. La eveniment vor participa și tinerii actori Corneliu și Pavel Ulici, precum și…

- Spectacolul extraordinar "Madrigal 60", dirijat de Anna Ungureanu, va fi prezentat de Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" marti, de la ora 19,00, la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului National "I. L. Caragiale", informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…