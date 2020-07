Candidata Alianței USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a declarat ca a depus o plangere penala impotriva primarului in funcție Robert Negoita si a Primariei in legatura cu statia de sortare din zona Catelu.

„Din cauza acestui abuz, cateva mii de oameni sufera in prezent. Cei din Catelu au de-a face cu poluarea, cu mirosuri pestilentiale, cu zgomot si cu foarte multa toxicitate la toate nivelurile. Am depus aceasta plangere dupa ce am epuizat toate celelalte cai legale prin care…