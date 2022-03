Începe modernizarea liniilor de tramvai din Craiova Incepe modernizarea liniilor de tramvai din Craiova. Pana la finele anului 2023, cand la Craiova vor ajunge cele 17 tramvaie noi produse de firma poloneza Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz SA (contractul a fost semnat in iulie 2021), autoritatile locale din Banie trebuie sa reabiliteze si ultimele doua tronsoane din calea de rulare asupra carora nu s-a intervenit pana acum. Este vorba de linia de tramvai din zona Henry Ford și de cea din zona Peco Severinului – Cernele, lucrari pentru care au fost obtinute fonduri europene de peste 15 milioane de euro. Proiectele presupun nu doar modernizarea caii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

