- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Attila-Zoltan Cseke, este așteptat vineri la Targu Jiu. Este programata o intalnire cu autoritațile locale și județene. Vor participa primarii celor 70 de localitați, precum și parlamentari. Aproape in fiecare comuna sau oraș sunt proiecte…

- Veta Biris s a nascut la 11 august 1949 in Veseus, Jidvei, Alba, Romania. Ea este o interpreta de muzica populara de pe Valea Tarnavei Mici.Este matusa actorului Silviu Biris. Debuteaza in 1967 in cadrul concursului "Dialoguri la distanta" si primeste nota 10, ca reprezentant al Regiunii Autonome Maghiare…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a spus, joi, 5 august, ca Romania nu va ajunge la o carantina nationala... The post Carantina in Romania, in valul patru? Arafat vine cu cel mai așteptat raspuns appeared first on Renasterea banateana .

- Parcul din spatele Castelului Huniade s-a umplut și sambata seara cu spectatori, dar și cu mai mulți cavaleri medievali, care s-au luptat spre deliciul celor prezenți. A fost a doua zi a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Calare sau pedestri, luptatorii și-au prezentat maiestria in manuirea…

- Asta este unul dintre cele mai tari trucuri pe care il vei gasi pe Internet. Te-ai gandit vreodata ce se intampla daca pui un pahar cu oțet la ușa de la intrarea in casa/apartament și aștepți cateva ore? Rezultatul este unul incredibil. Trebuie sa-l incerci și tu acum. A pus un pahar cu oțet langa […]…

- 15.000 de spectatori vor participa diseara la inaugurarea noii arene Steaua din Ghencea, moment așteptat de aproape un an. Primul stadion construit special pentru Euro 2020 care a fost finalizat la timp a așteptat...

- Primul tramvai nou care va circula, in Timișoara, dupa 50 de ani, a sosit azi noapte, aproape de miezul nopții, fiind adus pe un trailer in zona Catedralei Mitropolitane, aproape de miezul nopții. Bateriile electrice ii permit o autonomie de 63 de kilometri și are o lungime de 30 de metri. Produs de…

- Pentru Roxana Blagu, bona filipineza nu este o simpla femeie care are grija de micuțul Sasha, ci parte din familia ei. Povestea, una demna de scenariul unui film, dintre ele a inceput acum aproape 13 ani și este una extrem de emoționanta, cu atat mai mult cu cat bona și-a pierdut sursa de venit și […]