Începe festivalul Electric Castle! Ce trebuie să știe fanii de muzică electronică Porțile festivalului Electric Castle se deschid vineri. 250 de artisti din 23 de tari de pe trei continente vor urca pe scenele de la Cluj. Evenimentul va avea loc timp de zece zile in peste 20 de puncte din Bontida si Cluj-Napoca, scrie Agerpres. Este vorba de o “experienta rural – urbana nemaiintalnita”, un festival care implica peste 10.000 de participanti si 15.000 ore de muzica diversa si de calitate, arata organizatorii. Line-up-ul “EC_Special” se intregeste cu o noua lista de 40 de artisti, care vor urca pe cele 15 scene din Bontida si Cluj-Napoca, intre 6 si 15 august. Aceasta editie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, alaturi de politisti, pompieri, medici si voluntari SMURD vor actiona, in sistem integrat, pentru asigurarea masurilor de ordine publica in localitatea Bontida, precum si in zona de desfasurare a festivalului Electric Castle. "Zilnic,…

- Organizatorii Electric Castle au anuntat miercuri o noua lista de 40 de artisti care vor urca pe cele 15 scene din Bontida si Cluj-Napoca, intre 6 si 15 august. Electric Castle se va desfasura in peste 20 de locuri din Bontida si Cluj-Napoca. Cei 250 de artisti care au confirmat vin din 23 de tari,…

- 250 de artiști din 23 de țari, pe de 3 continente vin la Electric Castle Special , anunța organizatorii intr-un comunicat oficial. Festivalul se va desfașura intre 6 și 15 august in mai multe locații, in Bonțida și in centrul orașului Cluj-Napoca. „Ne-am dorit ca pentru aceasta ediție speciala de Electric…

