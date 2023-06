Începe Festivalul Berii 2023 Dupa succesul de care s-a bucurat anul trecut, Festivalul Berii revine și anul acesta cu o ediție care se anunța cel puțin la fel de reușita ca cea de anul trecut. Startul petrecerii va fi dat joi, 29 iunie 2023, ora 20.00, cand pe scena principala a festivalului de pe Ștrandul Neptun va avea loc […] The post Incepe Festivalul Berii 2023 first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Incepe Festivalul Berii 2023 appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

