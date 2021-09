Incepe distribuirea produselor alimentare pentru persoanele defavorizate

Direcția de Asistența Sociala incepe joi, 9 septembrie, distribuirea produselor alimentare și de igiena pentru persoanele defavorizate, oferite in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate. Beneficiarii sunt rugați sa se prezinte in intervalul orar 8.00 -14.00, pe str. Jiului, nr.64, conform informarii primite prin poșta. In evidențele Direcției de Asistența Sociala se afla 62 de beneficiari […]