Stiri pe aceeasi tema

- Crosul „Alearga Tu pentru Ei“ (ajuns la a X-a ediție) va reuni la start, sambata , 14 iulie 2018, pe Aleea de sub Tampa, aproape 700 de participanți. Solidaritatea fața de cei ce lupta cu o boala incurabila aduce și anul acesta la startul crosului „Alearga TU pentru EI” sute de brașoveni…

- In perioada 7-8 iulie 2018 se va desfasura a doua editie Bike&Like in Tara Fagarasului. Daca la prima editie cei inscrisi au descoperit bisericile fortificate din Tara Fagarasului, in acest an organizatorii au venit cu un traseu nou: se va pedala pe urmele eroilor rezistentei anticomuniste din…

- Complexul Studentesc Tei va gazdui, sambata, de la ora 11.00, a doua editie a evenimentului Baseball Festival in care se vor confrunta nationalele de baseball ale Romaniei, Moldovei, Bulgariei si ​o selectionata a Statelor Unite ale Americii​,​ reprezentata de militarii stationati la baza militara…

- Brigada Rutiera atrage atentia participantilor la trafic ca duminica, intre orele 17,00 si 18,00, traficul rutier va fi restrictionat pe mai multe artere in timpul unui eveniment ciclist, banda I de circulatie...

- In editia anterioara rememoram "traseul sentimentalldquo; pe care l a parcurs proiectul "Incredibila memorie a teatrului constanteanldquo;, insistand pe... startul care a declansat evenimentul ce va avea loc marti, 12 iunie. Eveniment dedicat lansarii digitale a sapte lucrari avand ca subiect memoria…

- Sambata, 19 mai 2018 are loc a 14-a editie a Noptii Muzeelor. Sute de institutii de cultura din toata tara isi asteapta vizitatorii cu expozitii, piese de teatru, recitaluri si multe alte surprize. Ajunsa la a 14-a editie, Noaptea Muzeelor se organizeaza anul acesta pe 19 mai 2018.…

- Buzaul va fi, din nou, in atentia agricultorilor romani si straini, cu un nou eveniment ce va fi organizat in toamna acestui an. Mai exact, Primaria Buzau, impreuna cu Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura – care are rezultate exceptionale pe plan national si international – vor lansa,…

- » Presedintele Congresului este Prof. Univ. Dr. Norina Forna, presedintele ales al Societatii Balcanice de Stomatologie » La eveniment au fost anunțați, deja, peste 700 de participanti din peste 10 tari » Peste 500 de lucrari stiintifice au fost inscrise in competitia Congresului » Romania gazduieste, pentru…