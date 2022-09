Incepe cazarea studentilor de la USV Iasi Universitatea de Științele Vieții „Ionescu de la Brad” din Iași (USV) va da startul cazarilor pentru studenții aflați la studii de licența. Astfel, incepand de joi, 15 septembrie și pana duminica, 18 septembrie 2022 toți studenții USV care nu locuiesc in municipiul Iași se vor caza dupa un grafic special elaborat, in funcție de anii de studii. Au dreptul la cazare, in cele cinci camine administrate de catre USV Iași, toți studenții de la licența, fie ca sunt la buget, fie la taxa, in funcție de rezultatele obținute in anul anterior. De asemenea, tinerii care au ales sa studieze la masterat au… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

